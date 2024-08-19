Şampiyonlar Ligi play off Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi play off turunda temsilcimiz Galatasaray, Young Boys deplasmanına konuk olacak. İsviçre ekibini elemesi durumunda sarı- kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'de gruplara kalacak. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen "Young Boys- Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar...
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Young Boys- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, play-off turunu geçmesi halinde Devler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Peki Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.
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YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Young Boys- Galatasaray maçı 21 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
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YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Zorlu mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
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GALATASARAY-YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ise 27 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.
Sarı kırmızılı takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi Grup kuraları, 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.