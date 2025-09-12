Şampiyonlar Ligi: Newcastle- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Barcelona, Newcastle deplasmanına konuk oluyor. St. James Park'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, Newcastle- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi'nin ilk haftasında Newcastle ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Newcastle- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Newcastle- Barcelona maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
NEWCASTLE- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Newcastle- Barcelona maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
NEWCASTLE- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
St. James Park'ta oynanacak zorlu mücadele tabii spor üzerinden yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Barnesi Gordon
Barcelona: Garcia, Kounde, Garcia, Christensen, Balde, De Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Yamal, Torres