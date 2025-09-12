Şampiyonlar Ligi: Newcastle- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Devler Ligi'nin ilk haftasında Newcastle ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Newcastle- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Newcastle- Barcelona maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...