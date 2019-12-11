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UEFA Şampiyonlar Ligi´nde dün E, F, G ve H gruplarında son hafta maçları yapıldı. E Grubu´nda Liverpool, Napoli; F Grubu´nda Barcelona, Borussia Dortmund; G Grubu´nda Leipzig, Lyon ve H Grubu´nda Valencia ile Chelsea oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarından çıkmayı başaran ilk 8 takım oldu.
E GRUBU´NDA LİDER LIVERPOOL
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu´nda dün oynanan maçlar sonucunda Liverpool gruptan lider olarak çıktı. İngiliz ekibi deplasmanda Avusturya temsilcisi Salzburg´u 2-0 mağlup ederek puanını 13´e yükseltti ve E Grubu´nu lider tamamladı. Grubun diğer maçında ise Napoli evinde Genk´i 4-0 mağlup etti ve puanını 12´ye çıkararak grupta ikinci sıradan son 16 biletini aldı. E Grubu´nda Salzburg ise grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi´nin yolunu tuttu.
F GRUBU´NDA INTER´E ŞOK
Devler Ligi F Grubu´nda ise Barcelona deplasmanda Inter´i 2-1 mağlup ederek rakibini saf dışı bıraktı ve puanını 14´e yükselterek grubu birinci sırada tamamladı. Bu mağlubiyet ile birlikte 7 puanda kalan Inter, yoluna UEFA Avrupa Ligi´nde devam edecek. Karşılaşmanın 86´ncı dakikasında İspanyol ekibinin galibiyet golünü atan Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.
F Grubu´nun diğer mücadelesinde ise Borussia Dortmund evinde ağırladığı Slavia Prag´ı 2-1 mağlup etti ve grubu ikinci sırada tamamladı.
G GRUBU´DA LEIPZIG İSTEDİĞİNİ ALDI
Şampiyonlar Ligi G Grubu´nda ise Almanya´nın Leipzig takımı deplasmanda Lyon ile 2-2 berabere kalarak puanını 11´e yükseltti ve grubu lider tamamladı. Lyon bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
Grubun diğer müsabakasında Benfica evinde Zenit´i 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.
H GRUBU´NDA AJAX´A ŞOK
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu´nda son maçlar öncesi grupta lider konumda bulunan Ajax, kendi sahasında Valencia´ya 1-0 mağlup olarak grupta üçüncü sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi ile teselli buldu. Valencia ise bu galibiyetle H Grubu´nda lider olarak son 16 turu vizesini aldı.
Grubun diğer maçında Chelsea evinde milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik´in de forma giydiği Lille´i 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Milli futbolcular karşılaşmaya ilk 11´de başlarken, mücadelede 90 dakika forma giydi.
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