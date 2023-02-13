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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 14 Şubat Salı günü (yarın) başlayacak.

Giriş: 13.02.2023 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
AA

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

14 Şubat Salı:

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

15 Şubat Çarşamba:

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

21 Şubat Salı:

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

22 Şubat Çarşamba:

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

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