        Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçların heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Play-off turunu geçen 7 takım adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 12:41 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:41
        Devler Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.

        Fenerbahçe, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

        Karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3

        Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Güney Kıbrıs): 1-2

        Bodo/Glimt (Norveç)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0

        Celtic (İskoçya)-Kairat (Kazakistan): 0-0

        Basel (İsviçre)-Kopenhag (Danimarka): 1-1

        Fenerbahçe (Türkiye)-Benfica (Portekiz): 0-0

