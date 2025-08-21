Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçların heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Play-off turunu geçen 7 takım adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.
Karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3
Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3
Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Güney Kıbrıs): 1-2
Bodo/Glimt (Norveç)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0
Celtic (İskoçya)-Kairat (Kazakistan): 0-0
Basel (İsviçre)-Kopenhag (Danimarka): 1-1
Fenerbahçe (Türkiye)-Benfica (Portekiz): 0-0