Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 1. tur maçlarıyla başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı, oynanan 10 maçla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk ayağında 10 maç yapıldı.
Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında, Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya): 0-0
Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya): 2-1
Rakow Czestochowa (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya): 1-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan): 1-2
Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Shamrock Rovers (İrlanda) - Breidablik (İzlanda): 0-1
Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-4
Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus): 1-1
Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 0-1