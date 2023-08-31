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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselen son 3 takım belli oldu - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselen son 3 takım belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan son 3 takım belli oldu. Play-off turu rövanş maçlarının ardından rakiplerini eleyen Royal Antwerp, Kopenhag ve PSV Eindhoven, adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 00:32 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:32
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        Devler Ligi'nin son 3 takımı belli oldu
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        UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucu Royal Antwerp, Kopenhag ve PSV Eindhoven, grup aşamasına yükseldi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanşları 3 karşılaşmayla tamamlandı.

        Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

        AEK (Yunanistan) - Royal Antwerp (Belçika): 1-2 (0-1)

        Kopenhag (Danimarka) - Rakow (Polonya): 1-1 (1-0)

        PSV Eindhoven (Hollanda) - Rangers (İskoçya): 5-1 (2-2)

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