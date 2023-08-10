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        Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçlarında 3 karşılaşma yapıldı. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 00:31
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        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3 maç oynandı.

        Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında dün oynanması planlanan ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi ve yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu maç dışında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

        Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bu akşam oynanan maçların sonuçları şöyle:

        Slovan Bratislava (Slovakya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-2

        Rangers (İskoçya)-Servette (İsviçre): 2-1

        Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0

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