Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının sonuçları şöyle:

Sheriff-Viktoria Plzen: 1-2

Ludogorets-Dinamo Zagreb: 1-2

Monaco-PSV Eindhoven: 1-1

St. Gilloise-Rangers: 2-0

Benfica-Midtjylland: 4-1