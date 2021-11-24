Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun beşinci haftasında E, F, G ve H gruplarında altı maç oynandı.

Son şampiyon Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Juventus'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Londra ekibinin gollerini Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi ve Timo Werner attı.

G Grubu'nda Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Wolfsburg takımları karşılaştı. Sevilla, Jordan Moreno ve Rafael Mir Vicente'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Aynı grupta yer alan Lille, sahasında ağırladığı Salzburg'u Christian David'in golüyle 1-0 yendi. Milli futbolculardan Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de, Yusuf Yazıcı 84. dakikada oyuna girdi.

E Grubu'nda Barcelona, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla golsüz berabere kaldı.

İspanyol ekibinin kadrosunda yer alan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, 18 yaş 174 günle Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıkan Messi'den sonra en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

- Sonuçlar

E Grubu:

Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz): 0-0

F Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya): 3-3

G Grubu:

Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 1-0

Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya): 2-0

H Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya): 4-0

Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya): 1-1