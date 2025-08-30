Habertürk
        Şampiyonlar Ligi'nde fikstür açıklandı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde fikstür açıklandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. Galatasaray, ilk hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 15:57 Güncelleme: 30.08.2025 - 15:57
        Şampiyonlar Ligi'nde fikstür açıklandı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü açıklandı. Devler liginde ilk hafta maçları 16-17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk hafta maçında 18 Eylül tarihinde deplasmanda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması fikstürü şu şekilde:

        1. Hafta

        16 Eylül Salı

        Athletic Bilbao - Arsenal

        PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

        Juventus - Borussia Dortmund

        Real Madrid - Olympique Marsilya

        Benfica - Karabağ

        Tottenham - Villarreal

        17 Eylül Çarşamba

        Olimpiakos - Pafos

        Slavia Prag - Bodo/Glimt

        Ajax - Inter

        Bayern Münih - Chelsea

        Liverpool - Atletico Madrid

        Paris Saint-Germain - Atalanta

        18 Eylül Perşembe

        Club Brugge - Monaco

        Kopenhag - Bayer Leverkusen

        Eintracht Frankfurt - Galatasaray

        Manchester City - Napoli

        Newcastle United - Barcelona

        Sporting Lizbon - Kairat Almatı

        2. Hafta

        30 Eylül Salı

        Atalanta - Club Brugge

        Kairat Almatı - Real Madrid

        Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

        Chelsea - Benfica

        Inter - Slavia Prag

        Bodo/Glimt - Tottenham

        Galatasaray - Liverpool

        Olimpik Marsilya - Ajax

        Pafos - Bayern Münih

        1 Ekim Çarşamba

        Karabağ - Kopenhag

        Union Saint-Gilloise - Newcastle United

        Arsenal - Olympiakos

        Monaco - Manchester City

        Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven

        Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

        Barcelona - Paris Saint-Germain

        Napoli - Sporting Lizbon

        Villarreal - Juventus

        3. Hafta

        21 Ekim Salı

        Barcelona - Olympiakos

        Kairat Almaty - Pafos

        Arsenal - Atletico Madrid

        Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain

        Kopenhag - Borussia Dortmund

        Newcastle United - Benfica

        PSV Eindhoven - Napoli

        Union Saint-Gilloise - Inter

        Villarreal - Manchester City

        22 Ekim Çarşamba

        Athletic Bilbao - Karabağ

        Galatasaray - Bodo/Glimt

        Monaco - Tottenham

        Atalanta - Slavia Praha

        Chelsea - Ajax

        Eintracht Frankfurt - Liverpool

        Bayern Münih - Club Brugge

        Real Madrid - Juventus

        Sporting Lizbon - Olimpik Marsilya

        4. Hafta

        4 Kasım Salı

        Slavia Prag- Arsenal

        Napoli - Eintracht Frankfurt

        Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise

        Bodo/Glimt - Monaco

        Juventus - Sporting Lizbon

        Liverpool - Real Madrid

        Olympiakos - PSV Eindhoven

        Paris Saint-Germain - Bayern Münih

        Tottenham - Kopenhag

        5 Ekim Çarşamba

        Pafos - Villarreal

        Karabağ - Chelsea

        Ajax - Galatasaray

        Club Brugge - Barcelona

        Inter - Kairat Almatı

        Manchester City - Borussia Dortmund

        Newcastle United - Athletic Bilbao

        Olimpik Marsilya - Atalanta

        Benfica - Bayer Leverkusen

        5. Hafta

        25 Ekim Salı

        Ajax - Benfica

        Galatasaray - Union Saint-Gilloise

        Borussia Dortmund - Villarreal

        Chelsea - Barcelona

        Bodo/Glimt - Juventus

        Manchester City - Bayer Leverkusen

        Olimpik Marsilya - Newcastle United

        Slavia Prag - Athletic Club

        Napoli - Karabağ

        26 Ekim Çarşamba

        Kopenhag - Kairat Almatı

        Pafos - Monaco

        Arsenal - Bayern Münih

        Atletico Madrid - Inter

        Eintracht Frankfurt - Atalanta

        Liverpool - PSV Eindhoven

        Olympiakos - Real Madrid

        Paris Saint-Germain - Tottenham

        Sporting Lizbon - Club Brugge

        6. Hafta

        9 Aralık Salı

        Kairat Almaty - Olympiakos

        Bayern Münih - Sporting Lizbon

        Monaco - Galatasaray

        Atalanta - Chelsea

        Barcelona - Eintracht Frankfurt

        Inter - Liverpool

        PSV Eindhoven - Atletico Madrid

        Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya

        Tottenham - Slavia Prag

        10 Aralık Çarşamba

        Karabağ - Ajax

        Villarreal - Kopenhag

        Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

        Bayer Leverkusen - Newcastle United

        Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

        Club Brugge - Arsenal

        Juventus - Pafos

        Real Madrid - Manchester City

        Benfica - Napoli

        7. Hafta

        20 Ocak Salı

        Kairat Almatı - Club Brugge

        Bodo/Glimt - Manchester City

        Kopenhag - Napoli

        Inter - Arsenal

        Olympiakos - Bayer Leverkusen

        Real Madrid - Monaco

        Sporting Lizbon - Paris Saint-Germain

        Tottenham - Borussia Dortmund

        Villarreal - Ajax

        21 Ocak Çarşamba

        Galatasaray - Atletico Madrid

        Karabağ - Eintracht Frankfurt

        Atalanta - Athletic Bilbao

        Chelsea - Pafos

        Bayern Münih - Union Saint-Gilloise

        Juventus - Benfica

        Newcastle United - PSV Eindhoven

        Olimpik Marsilya - Liverpool

        Slavia Prag - Barcelona

        8. Hafta

        28 Ocak Çarşamba

        Ajax - Olympiakos

        Arsenal - Kairat Almaty

        Monaco - Juventus

        Athletic Bilbao - Sporting Lizbon

        Atletico Madrid - Bodo/Glimt

        Bayer Leverkusen - Villarreal

        Borussia Dortmund - Inter

        Club Brugge - Olimpik Marsilya

        Eintracht Frankfurt - Tottenham

        Barcelona - Kopenhag

        Liverpool - Karabağ

        Manchester City - Galatasaray

        Pafos - Slavia Prag

        Paris Saint-Germain - Newcastle United

        PSV Eindhoven - Bayern Münih

        Union Saint-Gilloise - Atalanta

        Benfica - Real Madrid

        Napoli - Chelsea

