Bu yıl ülkemizi Trabzonspor ile beraber Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil edecek Fenerbahçe'nin ön eleme 3. turundaki rakibi belli oluyor. Peki, sarı lacivertli milyonlarca taraftarın şimdiden büyük bir merakla beklediği Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?