Avrupa ve dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yarın Stade de France’da yaşanacak. La Liga’da şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid ile İngiltere Premier Lig’de zirveyi son hafta Manchester City’ye kaptıran Liverpool’un kıyasıya mücadelesi sonucunda Avrupa’nın en büyüğü belli olacak.
9. RANDEVU
İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi’nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0’lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0’lık sonuçla mağlup edebilmişti.
İSPANYOLLAR 18, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.
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