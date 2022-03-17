Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Son 16 Turu’nda ikinci maçlar tamamlanarak çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Rakiplerini eleyen, Bayern Münih, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea ve Villarreal çeyrek final bileti aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde 18 Mart Cuma günü yapılacak. Çeyrek Final’de ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

YILDIZLARIN EŞLEŞMESİNDE KAZANAN REAL MADRID

Bu organizasyonda 13 kez ile en fazla kupaya sahip olan Real Madrid, ilk maçta 1-0 kaybettiği yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain ile sahasında karşılaştı. Benzema’nın hattrick yaptığı maçta eflatun-beyazlılar çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu.

BAYERN'DEN TARİHİ SKOR

Son yıllarda aldığı farklı galibiyetlerle tarihi sonuçlara imza atan Bayern Münih, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı turun ikinci maçında 7-1 kazanarak çeyrek final bileti alırken, Lewandowski de 3 golle yıldızlaştı.

BURAK YILMAZ'IN GOLÜ YETMEDİ

İlk maçı 2-0 kaybeden Lille, sahasında Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Manchester United, Old Trafford’da Atletico Madrid’e 1-0’lık sonuçla boyun eğdi. Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal ise Juventus deplasmanında 3-0 galip gelerek tur atlayan 3. İspanyol ekibi oldu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih: 7 - Salzburg: 1 (1-1)

Liverpool: 0 - Inter: 1 (2-0)

Manchester City: 0 - Sporting Lizbon: 0 (5-0)

Real Madrid: 3 - Paris Saint-Germain: 1 (0-1)

Manchester United: 0 - Atletico Madrid: 1 (1-1)

Ajax: 0 - Benfica: 1 (2-2)

Lille: 1 - Chelsea: 2 (0-2)

Juventus: 0 - Villarreal: 3 (1-1)