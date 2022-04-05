UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Manchester City ile Atletico Madrid ve Benfica ile Liverpool karşı karşıya geliyor.

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GOL: 17' Konate