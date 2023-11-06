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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı 7 Kasım Salı (yarın) günü oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:05
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        Devler Ligi'nde 4. hafta başlıyor
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası, 7 Kasım Salı (Yarın) başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

        Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın (7 Kasım Salı):

        20.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere)

        20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya)

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        23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya)

        23.00 Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda)

        23.00 Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

        23.00 Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre)

        23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya)

        23.00 Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika)

        8 Kasım Çarşamba:

        20.45 Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya)

        20.45 Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz)

        23.00 Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray

        23.00 Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere)

        23.00 Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

        23.00 PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa)

        23.00 Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz)

        23.00 Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya)

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