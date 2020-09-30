Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)