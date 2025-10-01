UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, evinde Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...