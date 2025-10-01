UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, evinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Arsenal- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...