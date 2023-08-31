Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi için beklenen tarih geldi çattı. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminde 3 ön eleme turunu da başarıyla geçen temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği devler ligi kura çekimi hakkında detaylar...
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Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu akşam itibariyle başlıyor. 32 takımın mücadele edeceği devler liginde Galatasaray da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve 3 yıl aranın ardından yeniden turnuvada boy gösterecek. Peki, özellikle sarı kırmızılı futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı ve Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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İŞTE 2023-2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
1. Pot: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord
2. Pot: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig
3. Pot: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag
4. Pot: Galatasaray, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp
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GRUP TORBALARI NASIL OLUŞTURULACAK?
Kulüpler, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecek. 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacak.
Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayıları'na göre 2. , 3. ve 4. torbalara ayrılacak. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp, aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmeyecek.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecek. Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek.
Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.