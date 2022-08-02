Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ülkemizi temsil etmek isteyen şampiyon Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri belli oluyor. Bordo mavili futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği kura çekilişi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve muhtemel rakipleri kimler?