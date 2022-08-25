Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi için nefesler tutuldu. Bu yıl finali İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan devler liginde grup eşleşmeleri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...