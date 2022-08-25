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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi torbalarında hangi takımlar var?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı geldi çattı. Grup aşamasına katılmayı başaran son 3 takımın da dün gece oynanan maçların ardından belli olmasıyla beraber gözler kura çekimine çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

25.08.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi için nefesler tutuldu. Bu yıl finali İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan devler liginde grup eşleşmeleri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar... 

  • ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da yapılacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

  • ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

    1. TORBA

    Real Madrid

    Manchester City

    PSG

    Bayern Münih

    Milan

    Ajax

    Porto

     

    Eintracht Frankfurt

  • 2. TORBA

    Atletico Madrid

    Barcelona

    Chelsea

    Juventus

    Liverpool

    Leipzig

    Sevilla 

     

    Tottenham

  • 3. TORBA

    Inter

    Borussia Dormund

    Bayer Leverkusen

    Napoli

    Shakhtar

    Sporting CP

     

    Benfica

    Salzburg

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