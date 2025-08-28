Şampiyonlar Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Monaco'da Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...