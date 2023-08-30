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        Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları...

        2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı turun ardından 32 takımın katılacağı grup kuraları çekilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 00:35 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:35
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Play-off turu rövanş maçlarının ilk gününde temsilcimiz Galatasaray da Norveç ekibi Molde karşısında gruplara kalma mücadelesi verecek. İşte, söz konusu maç öncesi gündem olan Şampiyonlar Ligi grup çekimi hakkında detaylar...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi'nde son eleme turu olan play-off maçlarının rövanş haftası bu akşam başlıyor.

          Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı ve ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 yendiği turun ardından gözler kura çekimine çevrilecek.

          Kura çekiminin ise 29-30 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        • 3

          GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

          Temsilcimiz Galatasaray, play-offlarda karşılaştığı Molde'yi turnuvanın dışına itmesi halinde 3. ya da 4. torbadan devler ligine katılacak.

        • 4

          GRUP TORBALARI NASIL OLUŞTURULACAK?

          Kulüpler, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecek. 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacak.

          Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayıları'na göre 2. , 3. ve 4. torbalara ayrılacak. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp, aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmeyecek.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecek. Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek.

          Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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