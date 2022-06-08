Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte 2022? Trabzonspor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?

Ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında temsil edecek Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kura çekimleri ile ilgili arayışlar iyice artmış durumda. Konuyla ilgili olarak futbolseverler; Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve torbalar belli oldu mu sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman?



2021/22 sezonunda Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe'nin Avrupa yolu netleşti. Rangers, Avrupa Ligi finalini kaybettiği için Sarı-Lacivertliler, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Bu turdaki rakip 14 Haziran'da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da, rövanş ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turları tarihleri şu şekilde:

2. Ön Eleme Turu:

Kura Çekimi: 15 Haziran

İlk Maçlar: 19-20 Haziran

Rövanşlar: 26-27 Haziran

3. Ön Eleme Turu:

Kura Çekimi: 18 Temmuz

İlk Maçlar: 2-3 Ağustos

Rövanşlar: 9 Ağustos

Play-off Turu Eşleşmeleri: (Trabzonspor'un kura çekimi ne zaman?)

Kura Çekimi: 1 Ağustos

İlk Maçlar: 16-17 Ağustos

Rövanşlar: 23-24 Ağustos

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı lacivertlilerin 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri Dinamo Kiev ile Midtjylland olacak.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle erken tescil edilen Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev sezonu 2. sırada bitirdi.

Bir diğer muhtemel rakip olan Midtjylland da kendi ligini 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Karabağ (Azerbaycan)

Ludogorets (Bulgaristan)

L. Red (Cebelitarık)

Helsinki (Finlandiya)

TNS (Galler)

Maccabi Hayfa (İsrail)

Malmö (İsveç)

Zürih (İsviçre)

Zalgiris (Litvanya)

Ferencvaros (Macaristan)

Sheriff (Moldova)

Bodo Glimt (Norveç)

Apollon (Rum Kesimi)

S. Bratislava (Slovakya)

Olympiakos (Yunanistan)