2021-2022 Şampiyonlar Ligi sezonu ön eleme ve play-off turları takvim belli oldu. Ülkemizi bu yıl Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin temsil edeceği turlarla ilgili bilgileri bir araya getirdik...



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman?



2021/22 sezonunda Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe'nin Avrupa yolu netleşti. Rangers, Avrupa Ligi finalini kaybettiği için Sarı-Lacivertliler, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Bu turdaki rakip 14 Haziran'da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da, rövanş ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turları tarihleri şu şekilde:

2. Ön Eleme Turu:

Kura Çekimi: 15 Haziran

İlk Maçlar: 19-20 Haziran

Rövanşlar: 26-27 Haziran

3. Ön Eleme Turu:

Kura Çekimi: 18 Temmuz

İlk Maçlar: 2-3 Ağustos

Rövanşlar: 9 Ağustos

Play-off Turu Eşleşmeleri: (Trabzonspor'un kura çekimi ne zaman?)

Kura Çekimi: 1 Ağustos

İlk Maçlar: 16-17 Ağustos

Rövanşlar: 23-24 Ağustos