SON DAKİKA! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da çekilen kurayla belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'dan Paris Saint Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge ile eşleşti.

Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk

F GRUBU: Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia Prag

G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig

H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

PARA ÖDÜLLERİ

Gruplara katılım: 15.2 milyon Euro

Galibiyet: 2.7 milyon Euro

Beraberlik: 900 bin Euro

Son 16: 9.5 milyon Euro

Çeyrek final: 10.5 milyon Euro

Yarı final: 12 milyon Euro

Final: 15 milyon Euro

Şampiyon: 19 milyon Euro

Not: (Bu rakamlara yayın pazarlama havuzundan elde edilecek gelirler de eklenecek)