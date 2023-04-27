Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Final karşılaşması öncesinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası İstanbul'a getirildi. Şampiyonlar Ligi kupası, yarın akşam saatlerine kadar İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde sporseverlerin ziyaretine açık olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde kazanan takıma verilecek kupa 7.5 kilo ağırlığında, 73.5 santimetre uzunluğunda ve gümüş renginde. Devlerin kupası toplamda 68'inci kez, İstanbul'da ise 2'nci kez havaya kalkacak.

İSTANBUL'A HANGİ TAKIMLAR GELECEK?

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı final öncesinde yarı final mücadeleleri Mayıs ayının ikinci haftasında başlayacak. Yarı finallerin ilk maçında Real Madrid 9 Mayıs Salı günü sahasında Manchester City'i konuk edecek. Öte yandan 2004-2005 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool'a mağlup olan Milan 10 Mayıs Çarşamba günü Inter'in konuğu olacak. Yarı finallerin ikinci maçları ise 16, 17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler nedeniyle bir İtalyan takımının yine İstanbul'daki finale gelmesi kesin.