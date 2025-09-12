Frankfurt- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Frankfurt deplasmanına konuk oluyor. Okan Buruk yönetiminde Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan sarı kırmızılılar, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına galibiyetle başlamak istiyor. Bu kapsamda taraftarlar, karşılaşmanın tarihini ve yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Frankfurt- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi bu sezon kıyasıya maçlara sahne olacak. İlk hafta mücadelesinde Frankfurt, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Grup aşamasında 36 takım, yeni format doğrultusunda lig usulü mücadele edecek. Her takım, farklı kulüplerle toplam sekiz maça çıkacak. Peki, Frankfurt- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi ve yayın kanalı...
FRANKFURT- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Frankfurt- Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
FRANKFURT- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Frankfurt Arena'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper