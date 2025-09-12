Devler Ligi bu sezon kıyasıya maçlara sahne olacak. İlk hafta mücadelesinde Frankfurt, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Grup aşamasında 36 takım, yeni format doğrultusunda lig usulü mücadele edecek. Her takım, farklı kulüplerle toplam sekiz maça çıkacak. Peki, Frankfurt- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi ve yayın kanalı...