JESUS'UN İLK RESMİ SINAVI

Fenerbahçe'ye, özlediği Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde gruplara kalma hedefini gerçekleştirmek için gelen teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi sınavını bu akşam verecek. Jesus, Sarı-Lacivertliler'le birlikte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Kiev temsilcisi karşısında tüm hazırlıklarını yapan Jesus, "İyi başlamak ve iyi devam etmek çok önemli. Rakibimiz, Avrupa'da deneyimli bir isim. Her ne kadar zor bir dönem geçirseler de en az bizim kadar kazanmak isteyecekler. Artık hedefe kilitlenme zamanı. İyi bir oyun ve skorla hedefimiz, 27 Temmuz'da evimizdeki rövanşa avantajlı gitmek olacak" yorumunu yaptı.