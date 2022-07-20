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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve bugün saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Kiev Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Dinamo Kiev karşısında sahneye çıkıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 yıllık hasretine son vermek isteyen sarı lacivertli ekibimiz, ilk maçta avantaj arıyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

20.07.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile turun ilk karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek isterken "Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Kiev Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? İşte, zorlu mücadelesi öncesi son gelişmeler...

  • D. KIEV - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Dinamo Kiev: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

    Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia

  • DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.

    İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği maç, beIN Sports 1'den kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

  • RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

  • JESUS'UN İLK RESMİ SINAVI

    Fenerbahçe'ye, özlediği Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde gruplara kalma hedefini gerçekleştirmek için gelen teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi sınavını bu akşam verecek. Jesus, Sarı-Lacivertliler'le birlikte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Kiev temsilcisi karşısında tüm hazırlıklarını yapan Jesus, "İyi başlamak ve iyi devam etmek çok önemli. Rakibimiz, Avrupa'da deneyimli bir isim. Her ne kadar zor bir dönem geçirseler de en az bizim kadar kazanmak isteyecekler. Artık hedefe kilitlenme zamanı. İyi bir oyun ve skorla hedefimiz, 27 Temmuz'da evimizdeki rövanşa avantajlı gitmek olacak" yorumunu yaptı.

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