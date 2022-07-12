Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak? Kiev FB maçı hangi kanalda?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. Hazırlıklarına maçlarına devam eden sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak?

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçlarının tarihleri belli oldu.

İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak.

Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.



FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.