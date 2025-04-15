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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı: Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Inter Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda kazanan taraf 1-2'lik skorla Inter oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçları ile devam edecek. Inter- Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyip giymeyeceği de merak edilen konular arasında. Peki, Inter- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:09
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        • 1

          Inter ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk karşılaşmada Allianz Arena'da rakibini 2-1 mağlup eden Inter, Giuseppe Meazza’daki mücadelede bu avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise güçlü rakibi karşısında iki farklı kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Inter- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        • 2

          INTER- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Inter- Bayern Münih maçı 16 Nisan Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

        • 3

          INTER- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

          Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          INTER MUHTEMEL 11

          Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez

        • 5

          BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

          Urbig, Laimer, Kim Min Jae, Dier, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane

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