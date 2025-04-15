Inter ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk karşılaşmada Allianz Arena'da rakibini 2-1 mağlup eden Inter, Giuseppe Meazza’daki mücadelede bu avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ise güçlü rakibi karşısında iki farklı kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Inter- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?