Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç programı! Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın fikstürü
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu 3. hafta maçları için beklenen tarih geldi çattı. A Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray, sahasında Alman panzeri Bayern Münih'i konuk etmeye hazırlanıyor. Grubunda iki iki maçta 4 puan toplayan ve bir üst tura yükselmek adına avantajı ele geçiren sarı kırmızılılar, Bayern Münih karşısına da mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, şimdiden merakla beklenen mücadele öncesi Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç programı!
- 1
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 14 galibiyet elde ederek yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz Galatasaray, devler liginin en güçlü takımlarından Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. İşte, söz konusu maç öncesi temsilcimizin yer aldığı A Grubu'ndaki son durum...
- 2
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
Manchester United - Kopenhag (22:00)
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 6 Puan
2- Galatasaray / 4 Puan
3- Kopenhag / 1 Puan
4- Manchester United / 0 Puan
- 3
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
-
- 4
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Sarı kırmızılılarda Bayern Münih maçında yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Arjantinli yıldızın son durumunun bugün teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısında açıklanması bekleniyor.
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, (Icardi ya da Barış Alper Yılmaz)
- 5
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
Exxen, söz konusu maçın ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.