Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu güncel! Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda 2. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği İngiliz devi Manchester United'ı; Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti ve büyük bir başarıya imza attı. Söz konusu galibiyetin ardından futbolseveler için; Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var sorularının yanıtlarını derledik...
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. hafta heyecanı dün akşam oynanan 2 mücadeleyle devam etti. Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesinin yanı sıra Alman devi Bayern Münih de Kopenhag deplasmanından 3 puanla döndü. İşte, grupta son durum...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Manchester United 2-3 Galatasaray
Kopenhag 1-2 Bayern Münih
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 6 Puan
2- Galatasaray / 4 Puan
3- Kopenhag / 1 Puan
4- Manchester United / 0 Puan
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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık
Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat
Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak
Çeyrek final
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
Yarı final
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)