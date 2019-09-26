26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyonun 3. bölümünde Fırat Bölükbaşı namıdiyar Kafkas, gelecek vadeden genç bir boksörken hayatın fırsatı ayağına geldi. Ama hayatı, karşılaştığı fırsatların önüne geçiyor. Kafkas’ın geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsacak. Hayatla maçını kaybetmeye niyeti olamayan Kafkas, mecali ne kadar tükenirse tükensin “Şampiyon” dimdik çıkacak mı karşımıza?
ŞAMPİYON 3. BÖLÜM FRAGMANI
Suna’nın başvurusuyla Güneş’in devlet korumasına alınması ihtimali gündeme gelmiştir. Sosyal hizmetler yetkilileri ve polisler çocuğun durumunu ve yaşam koşullarını yerinde değerlendirmek için salona geldiklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşamışlardır. Fırat elinde silahla, Kerem’le boğuşurken, Güneş’in kilitlendiği odada feryat figan ağlar halde olması, baba-oğul için durumu içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.
Fırat’ın oğlundan ayrılmaya hiç niyeti yoktur. Fakat zaman ve koşullar aleyhine işlemektedir. Oğlundan ayrılmamak için ona iyi bakabileceğini ispat etmek zorunda olan Fırat’ın acil olarak paraya ihtiyacı vardır. Çaresiz kalan Fırat, Kado’nun da yönlendirmesiyle, Zafer’in tüm itirazlarına rağmen yasadışı dövüşlere katılmayı kabul eder. Dövüşü kazanıp, aldığı parayla Güneş’i rahat ettirebileceği bir ev tutmak ve koşullarını iyileştirdiğini sosyal hizmetlere ispat etmek isteyen Fırat için, Tansel kötü bir sürpriz hazırlamaktadır. Suna Tansel’in tüm oyunlarından bihaber, bir oğlu babadan ayırmak zorunda olmakla, ona daha güvenli ve iyi koşullar sağlamak arasındaki vicdani gitgeli yaşamaktadır. Bu arada, Suna’nın telkinleriyle Kerem’i bokstan ve salonundan uzaklaştırma kararı alır Tansel. Fakat Kerem’in boksör olmaktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Tansel her şeyi çözdüğünü düşündüğü anda, Kerem hiç beklenmedik şaşırtıcı bir hamle yapar.
Fırat bütün bu sıkıntılarla uğraşırken, abisine destek olamadığı, Mücella’ya söz geçiremediği için büyük bir pişmanlık yaşayan Serhat, yeğenini ve abisini bir gece de olsa misafir etmek için Mücella’yı ikna eder. Serhat yeğenini evine götürürken, kardeşinin samimiyetine güvenen Fırat, Mücella’nın alttan alta çevirdiği işlerin farkında değildir. Güneş amcasının evinde beklenmedik bir olay yaşarken Fırat da yasadışı dövüşlerde oğlunu kaybetmemek için hayatının en önemli sınavlarından birini verecektir.
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