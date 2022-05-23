Şampiyon VakıfBank yurda döndü

Süper Final'in gerçekleştirildiği Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan özel uçuşla İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, coşkuyla karşılandı. VakıfBank için ilk karşılama İGA PASS ekipleri tarafından uçağın yanaştığı kapıda yapılırken, havalimanındaki yolcu çıkış kapısında ise kulüp yöneticileri ve taraftarlar, takımı çiçeklerle karşıladı. Bando ekibinin de marşlar çaldığı karşılamada sporcular, taraftarla şampiyonluğu kutladı.
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.
Önemli bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, "Ülkemize böyle bir başarıyı getirdiğimiz için sporcularımızı, teknik heyetimizi kutluyorum. Yorucu bir sezon geçirdik. Sezonu 5 kupayla kapattık. İnanılmaz bir sezondu. Tarihimizde bu bir ilk. Türk voleybolu adına sevindirici olay. Tüm emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.
Üstünsalih, transfer ettikleri yıldız oyuncu Paola Egonu ile ilgili soru üzerine, "VakıfBank, bir dünya markası. Dünyada voleybolun bir numarası. Başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Bu sebeple kadrolarımızı takviye etmek istiyoruz. Kadromuzu dizayn ederken bunu daha önce planladık. Hocamız ve menajerimizle yaptığımız değerlendirmede Paola Egonu hakkında kararımızı verdik. Bunu aylar önce bitirmiştik. Egonu'yu transfer ettik." ifadelerini kullandı.
Sarı-siyahlı takımın kaptanı Melis Gürkaynak ise yurda şampiyonluk kupası ile dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Başarılı bir sezon geçirdiklerini anlatan Melis, "Bu sene daha çok geri dönüşlerin olduğu bir sene oldu. Bu bizim için çok anlamlı oldu. Eminim bu sezon her sporcu için unutulmaz olacak. Her sezon sonu gidenler gelenler oluyor. Profesyonel bir hayat. Sonuna kadar herkesle arkadaş kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunculardan Tuğba Şenoğlu da büyük bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Çok güzel oldu. Rakibimiz çok güçlüydü ama biz çok iyi bir şekilde hazırlandık. Baştan sona kadar iyi bir şekilde konsantre olduk. Çok iyi performans sergiledik ve maçı aldık." diye konuştu.
Bu arada Slovenya'dan ülkesi İtalya'ya geçen takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye'ye dönen kafilede yer almadı.
VakıfBank'ın şampiyonluğu İstanbul'a geldiği uçakta da kutlandı. Uçağın pilotu, yaptığı anonsla şampiyonluğundan dolayı sarı-siyahlı takımı tebrik etti. Takımla birlikte yolculuk eden yöneticiler ile basın mensupları da oyuncu ve teknik heyeti alkışladı.
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