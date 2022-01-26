Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in atçılık faaliyetleri, Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana ve 12 baba kan hattı ile toplam 1250 civarında safkan Arap atı varlığıyla sürdürülüyor.
TİGEM'de toplam 32 baş aygır ve 449 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. Atçılık işletmelerinde her yıl ortalama 360 baş yavru elde ediliyor ve yaklaşık 260 baş tayın satışı gerçekleştiriliyor. Safkanların bir kısmı ise damızlık kadronun gençleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla damızlık olarak kullanılıyor.
TİGEM tarafından geçen yıl 273 baş tayın satışı yapıldı. Bu satışlardan 45 milyon 204 bin lira elde edilerek, son 10 yılın en yüksek satış tutarına ulaşıldı. Satışlarda, koşu tayı ortalaması 105 bin lira, elit tay ortalaması 426 bin lira ve genel ortalama 166 bin lira olarak hesaplandı. Ayrıca, satış ortalamaları bir önceki yıla göre yüzde 24 yükseldi.
Geçen yıl en yüksek fiyata alıcı bulan tay, Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi "Cevhertay" oldu. Cevhertay, 1 milyon 200 bin liraya satıldı. Bu tayı 900 bin lirayla "Demirberke" isimli safkan takip etti.
2021 YILI İSTATİSTİKLERİ VE YATIRIMLAR
Geçen yıl yapılan Grup-1 koşularının yüzde 50'sini TİGEM tarafından yetiştirilen taylar kazandı. 2021'de koşan atların yüzde 24'ünü TİGEM yetiştirmesi atlar oluşturdu ve bunlar sahiplerine toplam dağıtılan ikramiyenin yüzde 34'ünü kazandırdı.
TİGEM yatırım programı çerçevesinde 2021'de Sultansuyu Tarım İşletmesinde 100 at yetiştirme kapasiteli tesis faaliyete girdi. Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yapımı devam eden 120 at yetiştirme kapasiteli tesisin de yeni sezonda faaliyete girmesi planlanıyor.
TİGEM bu yıl 50 baş elit safkan Arap tayını İstanbul Veliefendi Hipodromunda, 230 baş safkan Arap koşu tayını ise Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde olmak üzere toplam 280 baş safkan Arap tayının satışını yapmayı hedefliyor. Satılacak atlar arasında, Özgünhan, Turbo, Ayabakan, Sonalp, Tamerinoğlu, Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt gibi şampiyon aygırların tayları da bulunuyor.
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