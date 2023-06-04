Bu arada takımdan ayrılacağı açıklanan Arjantinli Lionel Messi ve İspanyol Sergio Ramos, PSG formasıyla son maçına çıktı.

Şampiyonluğunu önceki hafta ilan eden PSG, Parc des Princes'te ağırladığı Clermont karşısında 16. dakikada Sergio Ramos ve 21. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Öte yandan ev sahibi ekibin taraftarı ve futbolcuları, attan düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda bulunan PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico'ya maç boyunca destekte bulundu.

Angers, Troyes ve Ajaccio'nun ardından ligden düşen son takım ise Lens'a 3-1 yenilen Auxerre oldu.

Başkent ekibinin taraftarları, tezahürat ve pankartlarla Rico'ya desteğini gösterdi. Rico'nun fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıkan PSG'li futbolcuların formalarında da İspanyol file bekçisinin ismi yer aldı. Fransız yıldız Kylian Mbappe ise attığı golü, Rico'nun 16 numaralı formasını açarak takım arkadaşına adadı.