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Şampiyon PSG, Ligue 1'in son haftasında Clermont'a kaybetti

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son haftasında şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Clermont'a 3-2 yenildi

Giriş: 04.06.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
Şampiyon PSG, Ligue 1'in son haftasında Clermont'a kaybetti
AA

Ligue 1'de 2022-2023 sezonu, 38. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Şampiyonluğunu önceki hafta ilan eden PSG, Parc des Princes'te ağırladığı Clermont karşısında 16. dakikada Sergio Ramos ve 21. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Rakibine 24. dakikada Johan Gastien, 45+1. dakikada Mehdi Zeffane ve 63. dakikada Grejohn Kyei'nin golleriyle cevap veren Clermont, 3-2'lik galibiyete ulaştı.

Bu arada takımdan ayrılacağı açıklanan Arjantinli Lionel Messi ve İspanyol Sergio Ramos, PSG formasıyla son maçına çıktı.

Ligi 85 puanla bitiren PSG, sezonu ikinci sıradaki Lens'ın bir puan önünde noktaladı.

Angers, Troyes ve Ajaccio'nun ardından ligden düşen son takım ise Lens'a 3-1 yenilen Auxerre oldu.

Öte yandan ev sahibi ekibin taraftarı ve futbolcuları, attan düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda bulunan PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico'ya maç boyunca destekte bulundu.

Başkent ekibinin taraftarları, tezahürat ve pankartlarla Rico'ya desteğini gösterdi. Rico'nun fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıkan PSG'li futbolcuların formalarında da İspanyol file bekçisinin ismi yer aldı. Fransız yıldız Kylian Mbappe ise attığı golü, Rico'nun 16 numaralı formasını açarak takım arkadaşına adadı.

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