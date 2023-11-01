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        Haberler Televizyon ŞAMPİYON POTADA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim ve hangi takım kazandı? İşte 31 Ekim Salı potaya giden ve elenen yarışmacı...

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte potaya giden isim!

        MasterChef All Star Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ekim Salı akşamı kırmızı ve takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım arasında da bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve potaya giden eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef yarışmasında son yaşananlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:04
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        • 1

          MasterChef All Star'da dün akşam mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Mavi takımın kaptanı Tahsin olurken, kırmızı takımın kaptanı da Cemre oldu.

        • 2

          KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.

        • 3

          MAVİ TAKIM YARIŞMACI KİMLER?

          Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.

        • 4

          DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Kırmızı ve mavi takım oyuncuları dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele ettl. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve kazanan isim Dilara oldu.

        • 5

          ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

          31 Ekim Salı günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara, eleme potasına Cemre'yi gönderdi. Böylelikle Cemre birinci eleme adayı oldu. İkinci eleme adayı ise Alican oldu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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