04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyon oryantiringciler yarışmalara millet bahçesinde hazırlanıyor - ÇORUM
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sporcuların yarışması- İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır'ın açıklaması- Sporcu Toprak Demirel'in açıklaması- Detay
Çorum'da şampiyon oryantiringciler yarışmalara millet bahçesinde hazırlanıyorÇORUM (AA) - Türkiye Oryantiring Şampiyonalarında iki yıl üst üste şampiyon olan Çorum İsmail Kakaç İlokulu Oryantiring Takımı, yeni şampiyonluklar için idmanlarını Millet Bahçesi'nde yapıyor.Sınıf Öğretmeni Onur Torbacıoğlu yönetiminde kurulan İsmail Kakaç İlkokulu Oryantiring Takımı, kent merkezindeki 213 bin metrekare alana kurulu Millet Bahçesinde çalışmalarını sürdürüyor.Daha önce Bursa’nın İnegöl ilçesinde ve geçen yıl da Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonasında takım halinde birinci olan ilkokul öğrencileri, okuldan arta kalan zamanlarda yeni şampiyonluklar kazanmak için hazırlık yapıyor.İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında çocuklara en iyi eğitimi vermek için çabaladıklarını söyledi.Okulda akademik eğitimin yanında çocuklara yönelik sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler de düzenlediklerini belirten Özçakır, "Bu etkinliklerden biri de oryantiring. Çocuklarımız bu sporla hızlı düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi ve sorun çözmeyi öğreniyor." dedi.Oryantiring Takımının ulusal kategoride önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Özçakır, "Oryantiring takımımız, Bursa'nın İnegöl ilçesinde ve Kırıkkale'deki şampiyonalarda takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Onları hayata hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesinde bulundu.Oryantiring sporcusu 4. sınıf öğrencisi Toprak Demirel ise oryantiring ile ikinci sınıfta tanıştığını ve iki kez şampiyonluk yaşadığını söyledi.4. Sınıf Öğrencisi Toprak Başaran da oryantiring sayesinde spor yaparken doğa ile iç içe olduklarını ve bunun kendisine iyi geldiğini belirterek, uzun yıllar oryantiring yapmaya devam edeceğini kaydetti.
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