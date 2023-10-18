Şampiyon olmuş gibi sevindiler: San Marino 2 yıl aradan sonra gol attı!
EURO 2024 Elemeleri H grubu karşılaşmasında Danimarka deplasmanda konuk olduğu San Marino'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı. San Marino ise 2 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı. Gol sevincini abartan San Marinolular, şampiyon olmuş gibi sevindi. İşte o anlar...
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden San Marino, Danimarka ile karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Danimarka, mücadeleyi 2-1 kazandı. San Marino'nun golü ise geceye damga vurdu.
GOLINUCCI'DEN TARİHİ GOL
Karşılaşmada Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Höjlund ve 70. dakikada Poulsen kaydetti. 61. dakikada San Marino'nun 2 yıl sonra golünü atan isim ise Golinucci oldu.
ŞAMPİYON GİBİ SEVİNDİLER
2 yıl sonra gelen gol sonrası San Marino'da takım ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk yaşamış gibi golü kutlayan San Marino takımının o anları büyük ilgi gördü.
SON GOL EYLÜL 2021'DEYDİ
San Marino'nun resmi bir maçta attığı son gol 5 Eylül 2021 tarihinde gelmişti. Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden San Marino, grubun 5'inci haftasında Polonya'yı konuk etmişti. San Marino'nun Nanni ile 48'inci dakikada gol bulduğu maçı Polonya 7-1 kazanmıştı.