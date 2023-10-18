Şampiyon olmuş gibi sevindiler: San Marino 2 yıl aradan sonra gol attı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden San Marino, Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Danimarka, mücadeleyi 2-1 kazandı. San Marino'nun golü ise geceye damga vurdu.

GOLINUCCI'DEN TARİHİ GOL

Karşılaşmada Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Höjlund ve 70. dakikada Poulsen kaydetti. 61. dakikada San Marino'nun 2 yıl sonra golünü atan isim ise Golinucci oldu.

ŞAMPİYON GİBİ SEVİNDİLER

2 yıl sonra gelen gol sonrası San Marino'da takım ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk yaşamış gibi golü kutlayan San Marino takımının o anları büyük ilgi gördü.

Vamos San Marino 🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/PAQRil8QBr — Leo Reyes ツ ◢◤ (@Leojreyesar_) October 17, 2023

SON GOL EYLÜL 2021'DEYDİ

San Marino'nun resmi bir maçta attığı son gol 5 Eylül 2021 tarihinde gelmişti. Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden San Marino, grubun 5'inci haftasında Polonya'yı konuk etmişti. San Marino'nun Nanni ile 48'inci dakikada gol bulduğu maçı Polonya 7-1 kazanmıştı.