Şampiyon kick boksçu motosiklet kazasında öldü

Şampiyon kick boksçu Mahmut Soysüllü (17), İzmir'deki motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Mahmut Soysüllü'nün (17) kullandığı motosiklet, Urla ilçesi Kalabak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürüklenen gencin öldüğünü belirledi. Soysüllü'nün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahmut Soysüllü'nün Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olduğu, 22-27 Haziran 2022'de Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 81 kilo genç erkekler full contact kategorisinde şampiyonluk kazandığı belirtildi.