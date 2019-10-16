16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli güreşçiler, yarın Çin'e hareket edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-28 Ekim tarihlerinde Çin'in Wuhan kentinde düzenlenecek CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli güreşçiler Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçikler için mindere çıkacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, organizasyona katılacak. Kafilede dünya şampiyonu güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de yer alıyor.
Oyunlarda güreş müsabakaları, 21-22 Ekim'de serbest, 23-24 Ekim'de ise grekoromen stilde gerçekleştirilecek.
Her 4 yılda bir yapılan Askeri Olimpiyat Oyunları'na ortalama 140 ülke, 27 bin sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ında yer aldığı TSK Güreş Milli Takım kafilesi yarın uçakla Çin'e hareket edecek.
"GÜREŞÇİLERİMİZ, MEHMETÇİKLER İÇİN GÜREŞECEK"
Başkan Musa Aydın, Türkiye'nin Suriye'de önemli bir operasyon düzenlendiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
"Bizler Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Askerlerimiz Suriye'de ülkemizin güvenliği için canlarını feda ediyorlar. Güreşçilerimizde mindere tüm Mehmetçikler için çıkacak. Rakiplerini yenip altın madalyaları alıp asker selamı ile İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletecekler. Çin'e tüm sporcularımız bu duygularla gidiyor." dedi.
TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan güreşçiler şunlar:
Grekoromen: Rıza Kayaalp (130 kilo),Metehan Başar (87 kilo),Aslan Atem (77 kilo),Enes Başar (67 kilo)
Serbest stil: Taha Akgül (125 kilo),Fatih Yaşarlı (97 kilo),Soner Demirtaş (74 kilo),Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo)
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