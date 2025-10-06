Habertürk
        Şampiyon Golbol Milli Takımları, yurda döndü - Diğer Haberleri

        Şampiyon Golbol Milli Takımları, yurda döndü

        Avrupa şampiyonu Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, yurda döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:00
        Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, yurda döndü.

        İstanbul Havalimanı'na gelen milli sporcuları aileleri çiçeklerle karşıladı.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, ülkeye çok büyük bir onurla döndüklerini söyleyerek, "Kadın ve erkek milli takımlarımız, Avrupa şampiyonu oldu. Kadın milli takımımız daha önce de 3 kez şampiyon olmuştu ve üst üste 2. şampiyonluklarını elde ettiler. Erkekler de en son 2015'te Avrupa şampiyonu olmuştu. Çok şükür bugün çifte kupayla dönmek nasip oldu. Kadın milli takımımız İsrail ile mücadele ederken ülkemizin dört bir yanında Gazze'ye destek, İsrail'i kınama yürüyüşleri vardı. Çok ağır bir sorumluluk altındaydık ve maçı kazanmak istiyorduk. Hocamız ve sporcularımız çok motiveydiler. Çok şükür farklı bir şekilde kazanabildik. Biz de kupalarımızı Gazze'de hayatını kaybedenlere, yaşayanlara ve ülkemize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Finalde İsrail'i yenerek şampiyonluğu Türkiye'ye ve tüm İslam alemine armağan ettiklerini vurgulayan Kadın Golbol Milli Takımı'nın kaptanı Sevda Altunoluk ise şöyle konuştu:

        "Ülkemize böyle büyük bir başarıyla dönmenin gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Namağlup şampiyon olup ülkemize döndük. İsrail'i yenerek şampiyonluğumuzu tüm Türkiye'ye ve İslam alemine armağan ettik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanımız Murat Aksu'ya, Ayhan başkanımıza, ailelerimize ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı tüm Türkiye'ye armağan olsun."

        Erkek Golbol Milli Takımı'nın kaptanı Hüseyin Alkan, dünyada savaşların son bulmasını dilediğini belirterek, "Erkek takımı olarak aynı duyguları paylaşıyoruz. İkinci kez Avrupa şampiyonu olduk. 15 ülke vardı, hepsi tek tek elimizi sıktı. Artık dünyada savaşlar son bulsun çünkü ülkelerin birbirine üstünlüğü savaşla değil, bilim, irfan, sanat ve sporla olur. Biz de ülkemizi spor alanında engelli bireyler olarak çok iyi temsil ederek mutlulukla ülkemize döndük." değerlendirmesinde bulundu.

