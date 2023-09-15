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        Haberler Magazin Şampiyon geri dönüyor! Acun Ilıcalı bir Survivor yarışmacısını daha duyurdu!

        Şampiyon geri dönüyor! Acun Ilıcalı bir Survivor yarışmacısını daha duyurdu!

        TV8 ekranlarında her sene yayınlanan Survivor yarışmasına bu sene Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. 2024 yılının yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya başladı. Ilıcalı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre eski şampiyon 2024 kadrosunda olacak. İşte o isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:30
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        • 1

          Survivor'un 2024'te yayınlanacak Allstar serisinin yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı son açıklamasında 2023 şampiyonunun kadroda olacağını açıkladı. İşte o isim...

        • 2

          Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması 2024 yılında yeniden Allstar kadrosunun olduğu konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, kadroda olacak yarışmacıların isimlerini duyurmaya devam ediyor.

        • 3

          Acun Ilıcalı'nın son açıkladığı yarışmacı 2023 yılının şampiyonu Nefise Karatay oldu.

        • 4

          Acun Ilıcalı, Nefise Karatay'ın kadroda olacağını şu cümlelerle duyurdu: "2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum."

        • 5

          İşte Survivor 2024 kadrosunda olacak bir diğer şampiyon isim...

        • 6

          SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

          NİHAT ALTINKAYA

        • 7

          OGEDAY GİRİŞKEN

        • 8

          SERCAN YILDIRIM

        • 9

          TURBO TURABİ

        • 10

          DAMLA CAN

        • 11

          MERVE AYDIN

        • 12

          POYRAZ YİĞİT

        • 13

          NAGİHAN KARADERE

        • 14

          ALEYNA KALAYCIOĞLU

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

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