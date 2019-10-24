Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde ilki gerçekleştiren İbrahim Çolak ve aynı yarışmada paralel aletinde ikinci olan Ahmet Önder, ayağının tozuyla 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına başladı.

Avustralya'da 2017'de düzenlenen Dünya Kupası'nda halka branşında yaptığı hareketi "Çolak" ismiyle literatüre geçen milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Almanya'da yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda halka aletindeki 14.933'lük derecesiyle altın madalyaya uzanan 24 yaşındaki sporcu, bir haftalık aranın ardından şimdi olimpiyatlar için kolları sıvadı.

Çocukluk ve gençlik dönemini antrenman salonlarında geçiren İbrahim Çolak, sıkı çalışmasının karşılığını da 19 yıl emek verdiği cimnastikte dünya şampiyonluğuyla aldı.

İbrahim Çolak, aynı yarışmada paralel aletinde gümüş madalya kazanan milli cimnastikçi Ahmet Önder ile şimdi Tokyo'da başarılı olabilmek için çalışıyor.

"MADALYA ALACAĞIMIZA GÖNÜLDEN İNANIYORUZ"

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonluğu dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

"O an ne olduğunu çok anlamadım, her şey rüya gibiydi." diyen İbrahim, "Ertesi gün uyandığımda olayın farkına vardım. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir şey başardığımızın farkına vardık." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yoğun bir coşkuyla karşılandıklarını dile getiren İbrahim, bir haftalık dinlenmenin ardından antrenmanlara başladığını vurguladı.

Artık tamamen olimpiyatları düşündüklerini anlatan İbrahim Çolak, şöyle konuştu:

"Her şampiyona sonrası planlı tatilimiz oluyor. Şimdi antrenmanlara başladım. Önümüzde yaklaşık 9 ay var. Olimpiyatlar bir sporcu için en zirvedeki yarışmadır. Oraya sadece seçili sporcular gidebiliyor. Biz de bu fırsatı yakaladık. Dünya Şampiyonası'nda gösterdiğimiz bu başarıyı oraya taşımak istiyoruz. Bunun için de tabii ki çok ciddi ve yoğun bir antrenman programı gerekiyor. Önümüzde çok zorlu bir süreç var ama hedefimiz belli. Olimpiyatlarda madalya alacağımıza gönülden inanıyoruz."

Haftanın 6 günü antrenman yapacaklarını aktaran İbrahim, bu süreçte öncekilere göre daha sıkı bir program uygulayacaklarını kaydetti.

Olimpiyatlarda madalyanın rengini çok ince nüansların belirlediğine işaret eden İbrahim Çolak, "Hatalarımızı ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, güzel olan bu. Yoğun bir idman dönemi bizi bekliyor. Ne kadar ince düşünürseniz o kadar başarılı olursunuz. Bu da madalyayı size getiriyor. 19 yıldır bu sporun içindeyim. Halkada kollar çok önemli, bunun için kası güçlendirmek için antrenmanlar yapıyorum." diye konuştu.

"HAZIRLIKLARIMIZ BAŞLADI"

Ahmet Önder ise sporculuğa başladığı günden itibaren kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Türkiye'ye böyle bir başarı yaşattığı için gururlu olduğunu anlatan Ahmet, "Tarihte bir ilk oldu. Şimdi üzerimde büyük bir sorumluluk oldu. Olimpiyatlarda da ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Bu anlamda hazırlıklarımız başladı. Mümkün olduğu kadar çok çalışarak olimpiyatlarda başarılı olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin de sporcularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Çalışma planlarının önceden hazır olduğunu ve bu doğrultuda yürüdüklerini ifade eden Göktekin, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in yanı sıra olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı ile sıkı bir döneme girdiklerini sözlerine ekledi.