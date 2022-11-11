Şampiyon başkanlar İstanbul’da buluştu

3 ayda bir toplanan başkanlar Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün ev sahipliğinde buluştu. Toplantıya Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Levent Batur, Yücel Akgün, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı, Ali Sirmen, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Başakşehir’i temsilen başkan yardımcısı katıldı. Dostluk mesajlarının verildiği yemek sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

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