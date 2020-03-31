31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her gün Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinden çıkarak kısa süreli de olsa koşan ve antrenmanlarına devam eden Işık, formunu korumaya çalışıyor. Aynı mahallede yaşayan ve Türkiye dereceleri bulunan milli atletler Senem Çelik ve Fatmanur Turhan da zaman zaman Urkuş'a eşlik ediyor.
TOKİ sitesi içindeki yollarda ısınma koşusuyla antrenmana başlayan Urkuş, çocuk oyun sahalarında açma-germe hareketlerinden sonra ip atlıyor, şınav çekiyor ve kol açma hareketleri yapıyor.
Çalışmalarında 1,5 metre sosyal mesafeye dikkat eden milli sporcu, antrenman öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon ürünlerini kullanarak kendini korumaya çalışıyor.
"ÜMİDİMİ KAYBETMEDEN ÇALIŞMALARIMA DEVAM EDİYORUM"
Milli atlet Urkuş Işık, daha önce çalıştığı Ahi Stadı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldığını aktardı.
Çok sayıda Türkiye ile 2 de Balkan şampiyonluğu bulunduğunu, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında zirveye çıkmak olduğunu vurgulayan Işık, şunları söyledi:
"Koronavirüs nedeniyle evime yakın alanlarda ve sokaklarda antrenman yapıyorum. İki arkadaşım daha var. Onlar bana katıldığında, ayrı ayrı ve mesafeli olarak antrenman yapıyoruz. Antrenman öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon ürünleri kullanıyorum. Önümüzdeki müsabakalar ertelendi ama yeniden başlayacakmış gibi antrenmanlarıma devam ediyorum. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Daha sonra da Avrupa ve dünya şampiyonlarına gideceğim. Koronavirüs nedeniyle hayallerimiz suya düştü ama ümidimi kaybetmeden çalışmalarıma devam ediyorum."
KAYA: BİREYSEL OLARAK MAHALLERİNDE KOŞUYORLAR
Urkuş Işık'ın antrenörü Ziya Kaya, madalya sahibi 20'ye yakın sporcusu olduğuna işaret ederek, koronavirüs salgınından dolayı planlı yaptıkları toplu antrenmanları iptal ettiklerini belirtti.
Her sporcusunun formunu korumak için kendi imkanlarıyla çalıştığını, zaman zaman da onları kontrol ettiğini anlatan Kaya, "Belki nisan ile mayıs aylarındaki yarışlar yapılamayacak ama haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki yarışlar yapılacakmış gibi çocuklarımız performanslarının devamı için bireysel olarak mahallelerinde koşuyorlar. Ayrı ayrı ve bireysel olarak çalışıyorlar. Şampiyon kızımız Urkuş da mahallesindeki sahada bireysel antrenmanlarıyla formunu korumaya çalışıyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak bazen aynı mahalledeki diğer kızlarımız da ona eşlik ediyorlar." ifadelerini kullandı.
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