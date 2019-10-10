Bu akşam yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak Şampiyon'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Güneş'in yetiştirme yurtlarından birine yerleşmesiyle Fırat oğluna verdiği sözü tutmaya çalışıyor ancak onu almak değil yüzünü dahi görmek için büyük mücadele vermesi gerekmektedir. İşte dizinin konusu ve 5. yeni bölüm fragmanları ve dizinin konusu

ŞAMPİYON KONUSU

“Kafkas” lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas’ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz “Şampiyon”! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!

ŞAMPİYON 5.BÖLÜM FRAGMANI

Güneş Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait yetiştirme yurtlarından birine yerleştirilmiş, hasret ve merak içerisinde babasını, onun verdiği sözü gerçekleştirmesini beklemektedir. Fırat da aynı şekilde söz verdiği üzere, güneş batmadan oğlunu alıp eve getirme mücadelesine girer. Fakat değil onu almak, yüzünü dahi görmek için büyük mücadele vermesi gerekmektedir. Suna ise bu süreçte baba oğul arasındaki güçlü bağa şahit olacaktır. Fırat’ın ne denli iyi, düşünceli bir baba olduğunu gözlemleyecek ve Güneş’i babasından ayırmanın doğru bir karar olup olmadığını sorgulayacaktır kendi içinde. Tansel bu süreçte Suna’yla barışma gayretini sürdürür fakat hiç beklemediği bir şekilde köşeye sıkışacak ve Suna gün geçtikçe Tansel’in gerçek yüzünü görmeye başlayacaktır. Bu durum ikilinin arasını daha da açar. Ve araları açıldıkça Tansel daha da saldırganlaşır. Öfkesinin ilk kurbanı ise Zafer olacaktır.

Bütün bunlar olurken Mücella ve Serhat cephesinde ise gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Serhat Sosyal Hizmetlerden gelen bilgilendirme celbini alır ve abisi hakkında şikayette bulunan gizli tanığın karısı olduğundan iyiden iyiye şüphelenmeye başlar. Fakat bu durumda dahi Mücella’nın bir kurtuluş planı vardır. Mücella, işin içinden sıyrılmak için kocasını ateşe atmak pahasına planını devreye sokar. Fırat’sa oğlunu geri almak için çaresiz Tansel’le masaya oturur ve bir anlaşma yapar. Tansel’le yapacağı anlaşmayla Fırat, oğluna verdiği sözü tutmak uğruna, karısına verdiği sözü bozacaktır.