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Sampdoria'nın teknik aday arayışlarında sürpriz: Ya Farioli ya Pirlo

Sampdoria'nın teknik direktör arayışları sürerken Francesco Farioli ve Andrea Pirlo'nun adı da adaylar arasında geçti

Giriş: 27.06.2023 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
Sampdoria'nın teknik aday arayışlarında sürpriz: Ya Farioli ya Pirlo
HABERTURK.COM

Serie A'dan düşen Sampdoria teknik direktörlüğü için iki tanıdık isim gündeme geldi.

İtalyan basını, Andrea Pirlo ile birlikte son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin göreve aday olduğunu yazdı. Dejan Stankovic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna ayrıca Frosinone'de adını duyuran Fabio Grosso'nun da adı geçiyor.

Öte yandan Farioli'nin adı Fransız basını tarafından Nice ile birlikte de anılıyor.

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo sezon bitmeden görevinden ayrılmış, Farioli ise Alanyaspor'da sezonu tamamladıktan sonra Akdeniz ekibiyle yollarını ayırmıştı.

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